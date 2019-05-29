Зеленскому грозят сильным обвалом курса гривны в случае дефолта

Киев, , 15:59 — REGNUM Национальный банк Украины обвалит курс национальной денежной единицы до 100 гривен за доллар, если президент Владимир Зеленский объявит дефолт по внешним долгам правительства. Об это 29 мая заявил с трибуны Верховной рады лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко (представляет интересы олигарха Рината Ахметова — приближенного экс-президента Петра Порошенко).

Напомним, НБУ отвечает за установление курса гривны. Председателем Нацбанка остается Яков Смолий, назначенный старой коалицией Рады (Блоком Петра Порошенко и «Народным фронтом») по представлению Порошенко 15 марта 2018 года.

«Дефолты — это очень хорошо для воров, потому что они за копейки скупят всю госсобственность. Для украинцев дефолт — это 100 грн за доллар при тех же копеечных зарплатах и пенсиях. Для украинцев дефолт — это сокращение рабочих мест, в том числе в угольной отрасли. Также это значит рост тарифов и энергетическая зависимость страны», — полагает «радикал».

Он призвал президента Владимира Зеленского сделать ставку на развитие украинской угольной отрасли, нефте‑ и газодобычи.

«Мы требуем от нового президента, от новой власти радикального изменения экономической политики, в частности, в энергетической отрасли: ставка на национального производителя, пересмотр бюджета, инвестиции в увеличение добычи украинского угля, в безопасность труда украинских шахтеров, для увеличения зарплат украинских шахтеров. Хватит кормить иностранных конкурентов. Реальная энергетическая безопасность страны — украинский уголь, украинская энергетика, украинский газ и украинская нефть», — сказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на форуме интернет-деятелей в Киеве президент Зеленский заявил, что Украине нужно развивать альтернативную энергетику. Также президент подверг резкой критике действие формулы «Роттердам+», по которой рассчитывается стоимость тепловой электроэнергии, которую ввело правительство Владимира Гройсмана.

«Мы хотим низких тарифов, надо меньше блаблабла об этом. Нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики… Старушка Великобритания прожила неделю без угля. И это уникальное событие, впервые с 1882 года. Они сделали эксперимент за два года до этого и сутки прожили без угля. Что делают британцы? Они показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них «Роттердам-», другими словами, у нас «Роттердам+». Это абсолютно два разных мировоззрения… Конечно, мы с вами не можем все сразу поменять», — добавил Зеленский.

Напомним, украинской бизнесмен Ахметов является собственником крупнейшего на Украине частного энергетического холдинга ДТЭК. Он специализируется на добыче угля и производстве тепловой энергии. По данным председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, для Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК сверхприбыли от «Роттердам+» достигают 1,330 млрд долл в год.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая заявила, что Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По ее словам, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту из-за формулы «Роттердам+».