В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки

Душанбе, , 16:01 — REGNUM Депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) Таджикистана одобрили поправки в закон о военной разведке, сообщает 29 мая агентство «ТаджикТА».

Первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода отметил, что действующее законодательство регламентирует действия военной разведки только за пределами республики.

По его словам, противостояние терроризму и экстремизму внутри Таджикистана будет направлено на борьбу со «спящими» ячейками террористов. Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что международный терроризм превратился в часть геополитических игр и усиливает свои позиции на южных границах СНГ. Это угрожает безопасности и стабильности в регионе, добавил глава государства.

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