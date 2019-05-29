Среда, 29 Мая 2019 года
16:19:13 МСК

В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки

Политика

Полномочия военной разведки планируют привести в соответствие с современными вызовами и угрозами

Душанбе, 29 мая 2019, 16:01 — REGNUM  Депутаты Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) Таджикистана одобрили поправки в закон о военной разведке, сообщает 29 мая агентство «ТаджикТА».

Первый заместитель министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода отметил, что действующее законодательство регламентирует действия военной разведки только за пределами республики.

По его словам, противостояние терроризму и экстремизму внутри Таджикистана будет направлено на борьбу со «спящими» ячейками террористов. Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что международный терроризм превратился в часть геополитических игр и усиливает свои позиции на южных границах СНГ. Это угрожает безопасности и стабильности в регионе, добавил глава государства.

Читайте также: Международный терроризм стал частью геополитических игр — Рахмон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить