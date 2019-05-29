РФ знает причины обострения в Косово и сверит планы с Минском: Радио REGNUM

Москва, 29 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- В России знают, кому выгодно обострение в Косово;
- В Латвии — новый президент;
- Москва и Минск сверят планы по углублению интеграции;
- Минфин России не хочет компенсировать убытки за «грязную» нефть;
- В авиационной отрасли России — серьёзные проблемы.
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Читайте ранее в этом сюжете: ПМР хочет наказать Молдавию, Киев — уничтожить Крымский мост: Радио REGNUM