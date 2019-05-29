ПА ОБСЕ может обсудить скандал в Австрии

Москва, , 15:53 — REGNUM В Госдуме не исключают, что в ПА ОБСЕ будет поднят вопрос о ситуации вокруг скандала в Австрии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

«Я не исключаю, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого «российского следа» в этой истории», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В России произошедшее в Австрии расценивают как «крупнейшая провокация, хорошо организованная постановка, целью которой было пошатнуть конструктивное сотрудничество Москвы и Вены».

"Возможно, вброс связан с выборами в Европарламент. Но здесь усилия провокаторов оказались тщетными», — указал Слуцкий.

Он уверен, что подобные грязные методы недопустимы, и об этом необходимо заявлять на всех международных площадках.

«В этот спектакль были втянуты авторитетнейшие немецкие издания, раскрутившие, как оказывается, очередную фальшивку с крайне негативными последствиями для австрийского политикума. Даже Welt не отрицает, что злополучное видео было организованной ловушкой для вице-канцлера Штрахе, выступающего за отмену санкций против России», — рассуждает он.

На лицо случай грубого вмешательства с явно антироссийским налетом в дела одного из старейших европейских государств, заключил Слуцкий.

Очередная сессия ПА ОБСЕ пройдет в июле 2019 года в Люксембурге.

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