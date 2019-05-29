Решение ЕСПЧ по делу Мухтарли скажется на международном имидже Грузии

Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Если Европейский суд по правам человека вынесет положительное решение по делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли, то помимо финансовых санкций, которые будут применены к Грузии, пострадает и международный имидж страны. К такому выводу пришли грузинские неправительственные организации, которые в связи с 2-летием исчезновения Афгана Мухтарли из Тбилиси распространили специальное заявление.

По их информации, ЕСПЧ уже приступил к рассмотрению иска адвокатов азербайджанского журналиста, который направлен как против правительства Азербайджана, так и против властей Грузии.

«В настоящее время вопрос нарушения прав Мухтарли в ускоренном порядке рассматривается в Европейском суде по правам человека. Иск, который касается нарушения гарантированных конвенцией прав, представлен как против Грузии, так и против Азербайджана (Мухтарли против Азербайджана и Грузии, дело 39 503/17). Правительствам обоих государств придется давать ответы на вопросы суда. Вопросы к правительству Грузии касаются как вероятного похищения Мухтарли, так и эффективности начатого по этому факту расследования», — поясняют грузинские НПО.

По их же оценкам, в расследовании факта вероятного похищения азербайджанского журналиста до сих пор никакого прогресса не намечается, а целый ряд требований и запросов, направленных грузинским следственным органам адвокатами Афгана Мухтарли, остался без ответа и реагирования. В том числе, не было удовлетворено требование о предоставлении Афгану Мухтарли и его супруге статуса пострадавших.

Грузинские общественные организации и СМИ неоднократно обращались к парламенту Грузии с призывом создания специальной следственной комиссии для изучения факта исчезновения Мухтарли, но и этот призыв остался без ответа.

Авторы заявления напоминают грузинским властям, что события с похищением Мухтарли из Тбилиси в свое время вызвали недовольство и осуждение со стороны международных партнеров Грузии — США, ЕС и Совета Европы, а также негативные оценки со стороны международных правозащитных организаций. Все это уже негативно сказалось на международном имидже Грузии как демократичной страны.

Чтобы смягчить новый вероятный удар по международной репутации Грузии, авторы заявления советуют грузинским властям, в первую очередь, следственным органам, принять все меры для расследования факта похищения Мухтарли, выявления и наказания виновных.

Напомним, что об исчезновении Афгана Мухтарли 29 мая 2017 года сообщили его адвокаты, с которыми журналисту удалось связаться после случившегося. По информации Афгана Мухтарли, на него напали в центре Тбилиси, недалеко от дома, где он жил, силой усадили в машину и увезли в сторону границы с Азербайджаном. Там его встретили азербайджанские пограничники, предъявили ему обвинение в контрабанде крупной суммы денег, попытке незаконного пересечения границы и оказанию сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и арестовали. Суд Азербайджана вынес Мухтарли приговор по этим же обвинениям, и в настоящее время он отбывает срок в азербайджанской тюрьме.

Исчезновение преследуемого властями Азербайджана журналиста вызвало волну протеста в Грузии, и под давлением общественности и неправительственного сектора следственные органы Грузии начали расследование факта исчезновения Афгана Мухтарли. Но до настоящего времени никакой информации о результатах расследования прокуратура и МВД Грузии так и не предоставили. Вслед за самим азербайджанским журналистом и его адвокатами грузинская общественность предполагает, что похищение было организовано в результате тайной договоренности между властями обеих стран и что к этому делу причастны высокопоставленные грузинские чиновники.

Интересы Афгана Мухтарли в Грузии и на международном уровне защищает грузинская правозащитная организация «42-я статья Конституции».

Под заявлением в связи с 2-летием исчезновения Мухтарли подписались 14 грузинских неправительственных организаций.