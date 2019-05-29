Над лидером итальянской партии «Движение 5 звезд» нависла угроза отставки

Рим, , 15:58 — REGNUM Итальянская партия «Движение 5 звезд» (M5S) переживает самый сложный кризис с момента своего основания. Неутешительные результаты на выборах в Европейский парламент ослабляют позиции ее лидера Луиджи ди Майо в соперничестве с «Лигой» Маттео Сальвини за контроль над правительством, пишет испанская газета El Pais 29 мая.

Газета The Guardian 29 мая сообщила, что в партии будет проведено голосование по вопросу доверия 32-летнему Луиджи ди Майо как лидеру партии. Голосование состоится на онлайн-платформе партии 30 мая.

За десять лет своего существования партия неуклонно стремилась вверх, достигнув на пике своей формы поддержки 33% избирателей. Однако по итогам выборов в Европейский парламент стало ясно, что число ее сторонников сократилось вдвое — партия набрала 17,1% голосов. Уже внутри M5S раздаются голоса за отставку ди Майо.

Причины поражения разнообразны и назревали в последние месяцы, пишет El Pais. Это отсутствие результатов принятых экономических мер, идеологические колебания, отсутствие европейского проекта и партнеров, неумелое руководство в ключевых точках, таких как Рим или Турин, кризис лидерства. M5S стало нерелевантной силой на севере Италии, а на юге, который был его опорой, теряет контроль над важнейшими областями. «Лига» уже завоевала симпатии жителей Калабрии и Апулии.

До сих пор серьезный вес в партии имеют ее основатель Беппе Грилло и сын сооснователя Давиде Казаледжо. Их никто не избирал, их авторитет основан на заслугах в партии и на наследии. Их влияние на кадровую политику организации неоспоримо. 27 мая ди Майо доказал это, заявив, что никто из них не просил его уйти в отставку.

Напомним, M5S одержала победу на парламентских выборах в Италии в марте 2018 года, не входя в какие-либо альянсы. С июня прошлого года партия находится у власти в коалиции с правой «Лигой». M5S не относит себя ни к левым, ни к правым, а до парламентских выборов демонстрировала евроскептичные настроения, которые убавились после прихода к власти.