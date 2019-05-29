«Отделите мух от котлет»: Политические игры Киргизии с экологическим душком

Бишкек, , 15:34 — REGNUM «В Киргизии сложилось несколько тем, которые используется для мобилизации населения и раскачки внутренней стабильности. Одна из них — экология. И это не случайно, ведь это то, что касается каждого киргизстанца, его будущего и благополучия его детей», — киргизстанский политолог Марс Сариев прокомментировал ИА REGNUM ситуацию вокруг озера Иссык-Куль в Киргизии.

Эксперт отметил, что с ухудшением экологической ситуации на озере «появляются новые проблемы, которые усугубляют и без того непростое положение главного туристического объекта страны».

"Например, после вырубки деревьев и облепиховых рощ в охраняемой зоне уменьшилось количество фазанов, которые традиционно присутствовали на этой территории. Или после резко возросшего количества пансионатов и домов отдыха на побережье и отсутствия очистительных сооружений усилилось загрязнение воды. Это факты, которые подтверждены экологами», — подчеркнул он.

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Все другие вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, военно-технического сотрудничества Киргизии с другими странами и совместные проекты с инвесторами, по мнению эксперта, «больше относятся к политике».

«Например, тема рудника «Кумтор» в Иссык-Кульской области используется для того, чтобы «доить» инвестора. Тема урановых месторождений несколько сложнее. В Киргизии есть определенное беспокойство, связанное с недобросовестными партнерами, которые пользуясь тем, что их деятельность не в фокусе внимания СМИ, нарушают предписанные нормы», — считает политолог.

Он поясняет, что речь идет о китайских компаниях, добывающих золото и редкоземельные металлы в Киргизии.

«Дополнительным фактором остается беспокойство по поводу радиационного фона, который, как считают некоторые спикеры, увеличиться в случае начала работ по добыче урана. Эту информацию нужно проверять. Нужно исследование и заключение независимых экспертиз, которые не вызовут сомнения. Не имею на руках доказательств безвредности работ по добыче урана в Иссык-Кульской области лично я выступаю против этой инициативы», — подчеркнул Сариев.

Что касается недовольства прозападных правозащитников присутствием российского испытательного полигона на озере, то политолог уверен, что «это касается противостояния на межгосударственном уровне и подогрева протестных настроений в Киргизии».

"В Киргизии сложилось несколько тем, которые используется для мобилизации населения и раскачки внутренней стабильности. Одна из них — экология. Это то, что касается каждого киргизстанца, его будущего и благополучия его детей. К сожалению, в силу информационного вакуума, который присутствует по большинству перечисленных тем, заинтересованные лица будут периодически провоцировать недовольство населения», — сказал политолог.

По его мнению, необходимо снять спорные вопросы, касающиеся экологии озера и «раз и навсегда отделить котлеты от мух, чтобы не было соблазна играть на наивности населения и пудрить им мозги».