Барзани провел встречу с послом ЕС в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 15:41 — REGNUM Глава совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом Евросоюза в Ираке Рамоно Блекуа, об этом 29 мая сообщает Kurdistan.ru.

По словам дипломата, Европейский союз поддержит курдскую автономию в ее административных и военных реформах. Кроме того, Блекуа пожелал Барзани удачи на посту премьер-министра автономии, который он должен в скором времени занять.

Стороны также обсудили отношения между Багдадом и Эрбилем, а также шаги необходимые для сближения позиций.

Напомним, отношения между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном осложнились после референдума о независимости, проведенного в курдской автономии в сентябре 2017 года.

После этого курды утратили контроль над провинцией Киркук, откуда их вытеснили шиитские ополченцы лояльные Багдаду. С тех пор отношения между сторонами несколько улучшились, однако все еще далеки от оптимальных.

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