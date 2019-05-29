Президент Жээнбеков: Присоединение Киргизии повысило привлекательность ЕАЭС

Бишкек, , 15:26 — REGNUM Присоединение Армении и Киргизии к Евразийскому экономическому союзу расширило границы ЕАЭС и повысило привлекательность участия в этом интеграционном объединении для других стран. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета в столице Казахстана, пишет пресс-служба главы государства.

«Эффективность Евразийского экономического союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия — как между его членами, так и с третьими странами», — добавил он.

Киргизстанский лидер обратил внимание на то, что невзирая на воздействие глобальных экономических вызовов, формирование экономического альянса продолжается.

«Сегодня ЕАЭС позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста. Для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления Союза».

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Жээнбеков отметил важность формирования единого рынка трудовых ресурсов.

«Убежден, что подписание «Соглашения о пенсионном обеспечении» станет большим шагом в достижении равноправия трудящихся Союза. Считаю необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы ЕАЭС».

Также президент Киргизии предложил рассмотреть вопрос об учреждении органа по регулированию общего электроэнергетического рынка стран-участниц Евразийского альянса.

«Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно создание новых органов Союза. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Киргизия готова разместить у себя подобный орган».

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая 2015 года президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России и Киргизии подписали соглашение о присоединении последней к Договору о Евразийском экономическом союзе. А 12 августа 2015 года Киргизия стала полноправным участником ЕАЭС.

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