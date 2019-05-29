Атака на Крымский мост «ничего не даст» Украине

Москва, , 15:24 — REGNUM Несмотря на прочность конструкции и защитные меры, считать атаку на Крымский мост полностью бесперспективной и невозможной нельзя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

В своё время американцы считали невозможной атаку на Перл-Харбор из-за малых глубин в бухте для применения торпед и отсутствия у японцев бронебойных бомб. Но японцы нашли, как обойти эти проблемы — вместо бомб использовали бронебойные снаряды корабельной крупнокалиберной артиллерии, к которым приварили стабилизаторы, а торпеды, сбрасываемые с самолётов, дооборудовали поплавками. При большом желании и можно обойти любую защиту.

«Но атака на мост ничего не даст Украине. В столкновении с Россией украинской стороне важно выглядеть жертвой, а удар по мирному объекту инфраструктуры точно не добавит сочувствия к ним у мирового сообщества.

Кроме того, потенциальный ущерб, который понесет мост, может быть довольно быстро устранен. Если уж мост смогли построить с нуля за пару лет, то ремонт какого-то его элемента вряд ли займет много времени», — полагает эксперт.

Но, по его мнению, сам факт такой атаки развяжет руки России для ответного удара, результатом которого может стать полная ликвидация боевого потенциала ВСУ — складов боеприпасов, техники и топлива, военных аэродромов, системы ПВО и т. д., стратегически важных объектов на направлении к нашей границы. Одного этого будет достаточно, чтобы уже следующее столкновение на Донбассе стало для украинской армии фатальным.

«Да и в случае большой войны с Россией Украине взрыв моста ничего не даёт. Отсутствие этого моста не помешало в 1941−42 гг защитникам Крыма свыше восьми месяцев оборонять полуостров от гораздо более мощного противника, чем украинская армия.

Равно не помешало его отсутствие Красной армии освободить полуостров. Транспортные возможности по переброске войск и снабжению сейчас у России, как минимум, не меньше», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Александр Артамонов заявил, что существует опасность боевых действий со стороны Украины. Речь идёт о возможной провокации против Крымского моста, на которую Киев может решиться с применением двух американских эсминцев проекта Oliver Hazard Perry.

Читайте также: Военный эксперт назвал главные угрозы Крымскому мосту со стороны Киева