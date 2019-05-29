В Ярославской области депутат уволился, чтобы проголосовать за отчет мэра

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:20 — REGNUM Депутат переславской городской думы Владимир Корнилов, которого заподозрили в конфликте интересов, уволился с муниципальной службы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. До последнего времени Корнилов был директором Единой дежурно-диспетчерской службы и был подчинен непосредственно главе городского округа Переславль-Залесский Валерию Астраханцеву.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заседании думы в апреле депутаты должны были вынести оценку деятельности администрации за 2018 год. При обсуждении возник вопрос, может ли глава муниципальной организации оценивать своего работодателя.

Расклад по голосованию таков, что голос Владимира Корнилова является решающим для выставления удовлетворительной оценки главе Переславля. В городской Думе 11 депутатов от «Единой России» и 10 справедливороссов и коммунистов. Тогда большинством голосов было принято решение отложить голосование до выяснения вопроса о возможном конфликте интересов.

В преддверии нового заседания по оценке работы администрации за 2018 год Владимир Корнилов оставил должность руководителя муниципального учреждения. Но вопросы к нему остались, поскольку его жена также возглавляет муниципальное учреждение — МКУ «Центр развития». Комиссия по противодействию коррупции при городской думе приняла решение провести проверку по всем данным фактам.

«Постоянная комиссия по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского 27 мая 2019 года приняла решение о проведении проверки в отношении Корнилова В.А. для установления возможного конфликта интересов. Проверка проводится в срок от 60 до 90 дней. По итогам комиссия готовит доклад, в котором будет отражена ее позиция,» — сказала председатель комиссии Светлана Таранова.

Некоторые депутаты по-прежнему считают, что конфликт интересов присутствует.

«Я считаю, что у Владимира Корнилова был месяц назад и есть до сих пор конфликт интересов. Даже если он и ушел с поста руководителя муниципальной службы ЕДДС, его жена продолжает работу в должности директора муниципального казенного учреждения «Центр развития», ее работодателем официально является глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. На мой взгляд, Владимир Корнилов не может принимать участие в голосовании по отчету главы до полного устранения конфликта интересов», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат переславской Думы справедливоросс Евгений Работников.

Повторно вопрос об оценке работы администрации будет рассмотрен 30 мая.

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