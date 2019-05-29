Партия Саакашвили пойдет на выборы в Верховную раду

Киев, , 15:26 — REGNUM Созданная Михаилом Саакашвили партия «Рух новых сил» будет бороться за места в Верховной раде Украины на предстоящих выборах. Об этом заявил член партии Давид Сакварелидзе, сообщает украинское издание «Апостроф».

Он подчеркнул, что партия имеет легитимное право свободно участвовать в выборах и намерена бороться за осуществление своих проектов. Лидеру партии следует прибыть в страну, чтобы участвовать в предвыборной кампании.

«Ему надо уже приезжать», — сказал Сакварелидзе о Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая указом президента Украины Владимира Зеленского бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одессы Михаилу Саакашвили было возвращено украинское гражданство. Гражданства его лишил в 2017 году прежний глава Украины Пётр Порошенко из-за попыток Саакашвили бороться за власть.

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