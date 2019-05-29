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Джон Болтон обвинил Иран в атаках на танкеры у берегов ОАЭ

Политика

Морские мины «почти наверняка из Ирана»

Вашингтон, 29 мая 2019, 15:18 — REGNUM  В ходе своего выступления перед журналистами в Абу-Даби 29 мая помощник президента США по безопасности Джон Болтон заявил, что для атаки нефтяных танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов в мае использовались морские мины «почти наверняка из Ирана». Об этом сообщает агентство Reuters.

Никаких доказательств в подтверждение своего заявления Болтон не предоставил. Иран отрицает свое участие. Расследование инцидента ещё идет, о результатах его не сообщалось. В нём принимают участие США, Франция, Норвегия и Саудовская Аравия.

В американской прессе появилась информация о недовольстве президента США Дональда Трампа своим советником по национальной безопасности в связи с его действиями в ситуации с Ираном. По мнению президента, Болтон несколько превышает свои полномочия и излишне нагнетает напряженность.

Также есть информация о том, что Болтона на его посту может заменить полковник ВС США в отставке, ветеран первой войны с Ираком Дуглас Макгрегор. Он, кстати, раскритиковал действия некоторых сотрудников администрации Трампа по разрешению кризиса с Ираном.

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Противостояние Ирана и США
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