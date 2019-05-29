Среда, 29 Мая 2019 года
15:37:43 МСК

Ирак передал Турции 188 детей, чьи родители обвиняются в терроризме

Политика

Официальные лица Турции заявили о своей готовности помочь детям вернуться в свои семьи

Багдад, 29 мая 2019, 15:21 — REGNUM  Власти Ирака передали Турции 188 детей, чьи родители подозреваются в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 мая Rudaw.

Официальные лица Турции заявили о своей готовности помочь детям вернуться в свои семьи: их родители являются гражданами страны.

«Суд Ирака, расследующий дела иностранных граждан, подозреваемых в терроризме, передал турецкой стороне 188 детей, чьи родители подозреваются в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил представитель Высшего судебного совета Ирака Абдулстар Байракдар.

Передаче предшествовали переговоры между чиновниками на самом высоком уровне, включая лидеров двух государств.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить