Ирак передал Турции 188 детей, чьи родители обвиняются в терроризме

Багдад, , 15:21 — REGNUM Власти Ирака передали Турции 188 детей, чьи родители подозреваются в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 29 мая Rudaw.

Официальные лица Турции заявили о своей готовности помочь детям вернуться в свои семьи: их родители являются гражданами страны.

«Суд Ирака, расследующий дела иностранных граждан, подозреваемых в терроризме, передал турецкой стороне 188 детей, чьи родители подозреваются в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил представитель Высшего судебного совета Ирака Абдулстар Байракдар.

Передаче предшествовали переговоры между чиновниками на самом высоком уровне, включая лидеров двух государств.