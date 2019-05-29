США идут на экономическое удушение Ирана

Владимир Васильев, , 17:49 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил 27 мая, что США не добиваются смены режима в Иране. Услышав такое, хочется сразу же ответить фразой известного режиссера Константина Станиславского: «Не верю!» И для этого есть все основания.

С учетом анализа складывающейся на текущий момент обстановки можно предположить, что США выбрали вариант действий по экономическому удушению Ирана с целью снижения его экономического и военного потенциала, повышения недовольства населения, усиления сепаратистских тенденций в стране и свержения действующей власти в результате дестабилизации внутренней обстановки. В описанном выше сценарии прямое военное вмешательство со стороны США не предусматривается. Военная сила в данном случае играет роль фактора сдерживания.

Можно сказать, что позиция Дональда Трампа в отношении Ирана выглядит достаточно последовательной. Еще до участия в выборах президента США Трамп выступал против проводимой администрацией Барака Обамы политики на иранском направлении, он считал ее слишком мягкой.

Получив президентские полномочия, Дональд Трамп в августе 2018 года издал указ об одностороннем выходе США из договора о «ядерной сделке», официальное название «Совместный всеобъемлющий план действий». Соглашение от 2015 года предполагает в обмен на снятие санкций с Ирана отказ его от обогащения урана и создания ядерного оружия. Этот документ также дает право Ирану развивать ядерную энергетику. Соглашение было подписано с одной стороны Ираном, с другой — постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россией, США, Китаем, Британией и Францией), а также Германией.

С августа 2018 года начался период возобновления санкций против ИРИ со стороны США. Второй санкционный этап стартовал 5 ноября 2018 года. Было введено эмбарго на экспорт иранской нефти. Тогда же Иран отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

На шесть месяцев США разрешили закупать иранскую нефть восьми странам: Греции, Италии, Тайваню, Индии, Китаю, Южной Корее, Турции и Японии. В конце апреля 2019 года данное разрешение Соединенными Штатами продлено не было. Но уже заранее Греция, Италия и Тайвань перестали покупать нефть у Ирана. Остальные страны прекратили это делать с начала мая.

Крупнейшими импортерами иранской нефти являлись Индия и Китай. И была надежда на них как на большие страны, способные проводить независимую от США политику, однако эти ожидания не оправдались. В прошлый период американских санкций против Ирана в 2012—2015 годах Индия, кстати, покупала иранскую нефть.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, экспорт нефти Ирана упал с 2,6 миллиона баррелей в сутки в апреле 2018 года до 1,3 миллиона баррелей в сутки в апреле 2019 года. За май результаты еще хуже. Агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке сообщает о падении данного показателя до 500 тысяч баррелей в сутки.

Во время прошлой санкционной кампании в 2012—2015 годах экспорт Ирана не опускался ниже 900 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, сейчас экономические санкции гораздо более жесткие.

Иран обладает доказанными запасами нефти в размере 157 миллиардов баррелей. ОПЕК считает, что в 2012 году доходы страны от экспорта нефти составляли 101 миллиард долларов, к 2015 году они уменьшились до 27 миллиардов долларов. Снятие эмбарго позволило Ирану поднять в 2016 году уровень доходов от продажи нефти до 41 миллиарда долларов, в 2017 году этот показатель возрос до почти 53 миллиардов долларов. Таким образом, можно примерно подсчитать, что при экспорте в 500 тысяч баррелей в сутки Иран может получать доход в размере около 12−13 миллиардов долларов в год.

Однако здесь стоит прислушаться к мнению министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который сказал, что никто точно не знает, сколько нефти производит и экспортирует Иран, многие поставки остаются незамеченными: «Соединенные Штаты поставили задачу свести экспорт иранской нефти до нуля. Полагаю, что значительное снижение уже достигнуто, но снизить до нуля вряд ли получится: серый рынок поставок нефти будет работать практически при любых условиях».

На нефти США не остановились. 8 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении производителей и продавцов стали, алюминия, меди и железа из Ирана. Новый указ ставит целью лишение Ирана доходов: «Речь идет о доходах, которые могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий в регионе и для военной экспансии».

Как же санкции отразились на экономике Ирана и его населении. По данным МВФ, в 2018 году в Иране произошла рецессия с отрицательным ростом ВВП на 3,8% и ускорением инфляции, которая достигла 31,2% (после 9,6% в 2017 году). При дальнейшем усилении санкций США прогноз МВФ на 2019 год — обострение кризиса с рецессией ВВП в 6% и ускорением инфляции до 37,2%.

Сильная сторона Ирана состоит в том, что он имеет достаточно высокий уровень валютных резервов в 100 миллиардов долларов и низкий уровень внешнего долга — по оценкам МВФ, 9% от ВВП в 2018 году.

Резкое снижение курса риала и дефицит необходимых товаров вызывали недовольство населения и до введения нынешнего режима санкций со стороны США. Протесты прошли по стране еще в конце 2017 года. Сейчас количество недовольных граждан становится всё больше. Население раздражают траты правительства на поддержку стран-союзников и подконтрольных группировок за рубежом. Речь идет о Сирии, Палестине, Ливане и Ираке.

По информации американских и израильских источников, только ливанская шиитская группировка «Хезболла» получала из Ирана в год по 700 миллионов долларов. Финансовые проблемы вызвали сокращение ее финансирования. Это привело к выводу значительных сил группировки из Сирии на территорию Ливана и снижению месячного жалования членам организации.

Также имеется информация о том, что проиранские силы уже не принимают участия в нынешнем наступлении сирийских войск на северо-западе Сирии. Так сокращение доходов от нефти ударило по финансированию союзников Ирана.

Соединенные Штаты будут использовать и фактор сепаратизма внутри Ирана, особенно курдский вопрос. А сепаратизм всегда поднимает голову при ослаблении режима. На юго-западе страны живут арабы, их примерно два процента от всего населения. На юго-востоке ИРИ проживают белуджи, их тоже около двух процентов.

На северо-западе Ирана находится регион компактного проживания курдов, их десять процентов от восьмидесяти миллионов иранцев. В Ираке уже есть Иракский Курдистан. В Сирии США создают Сирийский Курдистан на 28% сирийской территории. На очереди может появиться и Иранский Курдистан — 10% от 80 миллионов — это 8 миллионов человек.

4 kurdishstruggle Курды

Российские военные эксперты оценивали потенциал, необходимый США для различных сценариев войны против Ирана после появления информации о том, что Пентагон рассматривает вопрос направления на Ближний Восток военного контингента в 120 тысяч человек. Наиболее полно этот вопрос осветил Константин Сивков, президент Академии геополитических проблем, в интервью газете «Взгляд».

Первый вариант действий предполагает нанесение ограниченного авиационно-ракетного удара по объектам ядерного комплекса Ирана, и указанной численности будет достаточно. При втором варианте действий — проведении масштабной воздушной кампании с целью разрушения экономики Ирана — группировки в 120 тысяч человек будет достаточно только на начальный этап воздушной кампании, так как значительные ресурсы понадобятся для ее обслуживания и защиты.

На третий вариант действий — вариант затяжной войны с Ираном и оккупацию его территорий, то есть вариант полномасштабной войны, предполагающий ввод сухопутных войск на иранскую территорию, потребуется уже группировка войск США примерно в один миллион человек.

На сегодняшний день президент США согласовал отправку на Ближний Восток 1500 военнослужащих. Тот факт, что на Ближнем Востоке ВС США имеют только силы сдерживания, подтверждает и отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор, ветеран первой войны в Ираке.

В интервью телеканалу Fox News он сказал следующее: «Мы обычно размещаем такие силы во времена кризиса или любой напряженности, чтобы внушить нашим друзьям и партнерам, что если Иран начнет атаку в их сторону, то мы можем нацелить баллистические ракеты в его сторону».

По мнению Макгрегора, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль хотят использовать Соединенные Штаты в своих интересах. Он также считает, что Иран вообще не угрожает США. Макгрегор отметил, что военную флотилию США необходимо вывести из Персидского залива и развернуть ее в Аравийском море или даже в восточном Средиземноморье.

Уже две недели ходят слухи, что Дуглас Макгрегор может сменить Джона Болтона на посту помощника президента США по национальной безопасности. Слишком резкие действия Болтона по разрешению кризиса с Ираном вызвали недовольство Дональда Трампа.

Недавно с призывом проявить сдержанность в отношениях с Ираном выступил и Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона. Находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, он сказал: «Соединенные Штаты должны выиграть время, чтобы сохранить мир и стабильность и позволить дипломатам работать дипломатическими методами над тем, как сохранить мир еще на один час, один день, одну неделю, месяц или год».

Иран со своей стороны также не заинтересован в войне. На днях глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом в Багдаде предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении. По его словам, Тегеран хочет наилучших отношений с государствами региона и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Что мы имеем. Жесткие экономические санкции против Ирана со стороны США. При этом они значительно жестче тех санкций, которые применялись против ИРИ в 2012—2015 годах. Незначительное увеличение военной группировки США на Ближнем Востоке, которое можно оценить как потенциал сдерживания.

В США в 2020 году должны состояться очередные выборы президента США, на которых Дональд Трамп выставит свою кандидатуру.

В ответ на прибытие в Персидский залив авианосной ударной группы «Авраам Линкольн», дополнительных сил авиации и батареи ЗРК «Патриот» вооруженные силы Ирана провели необходимые мероприятия по передислокации сил и средств ПВО и систем противокорабельного оружия. Со стороны Ирана идет поиск путей обхода экономических санкций, используются инструменты дипломатии, в том числе выдвигается предложение заключить договор о ненападении со странами Персидского залива.

Таким образом, политика США по экономическому удушению Ирана будет продолжена. Ожидается введение новых санкций. Снижение доходов приведет к снижению экономического и военного потенциала Ирана и его союзников. Расчет также делается на то, что экономические трудности приведут к росту недовольства населения, усилению сепаратистских тенденций в стране и дестабилизации внутренней обстановки, которая может при внешней помощи в конечном итоге привести к смене действующей власти.

Вооруженные силы США будут выполнять функцию сдерживания. Более активные действия могут быть предприняты в 2021 году, после вступления в должность нового президента США, если им останется Трамп.

Резкое обострение обстановки возможно в результате какой-либо провокации со стороны основных бенефициаров войны США с Ираном (Израиль, Саудовская Аравия) либо в случае попытки Ирана развивать военную ядерную программу и создать потенциал в этой сфере.