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Зеленский внес в Раду проект закона об импичменте

Политика

Зеленский обещал принять закон об импичменте президента и снять неприкосновенность со всех чиновников и госслужащих

Зеленский внес в Раду проект закона об импичменте
Иллюстрация: President.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский

Киев, 29 мая 2019, 15:07 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте, сообщает 29 мая «Укринформ» со ссылкой на представителя украинского лидера Руслана Стефанчука.

«Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста», — заявил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский обещал принять закон об импичменте президента и снять неприкосновенность со всех чиновников и государственных служащих.

22 мая в администрации президента заявили, что законопроект об импичменте главы государства и о снятии неприкосновенности с народных депутатов готов к внесению в Раду.

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