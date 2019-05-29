Президент Монголии напомнил России об обещании дать кредит в 100 млрд

Улан-Батор, , 15:06 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ и председатель российской части межправительственной Российско-Монгольской комиссии Алексей Гордеев сегодня, 29 мая встретился с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В ходе беседы президент Монголии отметил, что в этом году Россия и Монголия будут вместе отмечать 80-летие битвы у реки Халхин-Гол, при этом продолжается стройка в расположенном неподалеку поселке Халх гол с финансированием РФ в сумме 8 млн евро.

Также Халтмаагийн Баттулга сообщил, что объем перевозки грузов по Улан-Баторской железной дороге будет увеличен на 20−30 млн тонн в связи с началом строительства железной дороги Тавантолгой-Зуунбаян. Стороны обсудили источники инвестиций в обновление магистрали, связанное с увеличением пропускной способности.

Халтмаагийн Баттулга напомнил, что в 2018 году в городе Владивостоке во время встречи с президентом России Владимиром Путиным был обсужден данный вопрос и Россия решила выделить на обновление железной дороги кредит в 100 млрд рублей.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев сообщил, что рад новой встрече с президентом Монголии, поздравил с началом строительства железной дороги Тавантолгой-Зуунбаян протяженностью 414,6 км, отметив, что это стройка века. Также он пообещал, что уделит внимание теме выдачи кредита на обновление железной дороги.