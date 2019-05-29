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Зеленский намерен сделать все возможное для освобождения пленных бойцов ВСУ

Политика

Командование ВСУ сделало выводы

Киев, 29 мая 2019, 16:17 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринять меры для освобождения восьмерых бойцов ВСУ, попавших в плен к защитникам ДНР. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 29 мая на сайте администрации президента Украины.

«Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также выслушал результаты расследования, проведённого после происшествия с украинскими военными. Расследование не установило факта государственной измены.

Как передавало ИА REGNUM, ранее восемь боевиков ВСУ без оружия пересекли все украинские блок-посты и заехали на территорию, подконтрольную народной милиции ДНР, где были взяты в плен.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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