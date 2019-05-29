Начальник Росреестра СКФО возглавил управление в Дагестане

Махачкала, , 15:12 — REGNUM Назначен временно исполняющий обязанности начальника управления Росреестра по Дагестану. Вместо арестованного экс-врио руководителя Шамиля Гаджиева пост занял глава Росреестра по СКФО Николай Чернухин. Об этом 29 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы дагестанского управления.

Николай Чернухин является уроженцем Ставропольского края. В Росреестре он начал работать с 2010 года, в разные годы занимал должности заместителя руководителя управления по Ставропольскому краю, начальника филиала в Карачаево-Черкессии, а также исполнял обязанности замруководителя управления по Московской области.

С февраля 2018 года он был назначен главой Росреестра Северного Кавказа. По словам собеседника, речи о совмещении должностей не идёт. Он пояснил, что в настоящее время, пока Чернухин находится в Дагестане, обязанности руководителя окружного управления возложены на одного из его заместителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший и. о. руководителя дагестанского управления Росреестра Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая, а затем заключён под стражу на два месяца. Его подозревают в участии в преступном сообществе, участники которого промышляли незаконным отчуждением муниципальных и федеральных земельных участков. Ущерб государству от действий злоумышленников, по данным следствия, превысил 370 млн рублей.