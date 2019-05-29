Глава Екатеринбурга потерял позиции в рейтинге мэров из-за протестов

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский смог удержаться в первой группе национального рейтинга мэров, но на последней — двадцать пятой — строчке. Руководителей оценил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Градоначальник ранее занимал девятнадцатую строчку в рейтинге.

Опрашиваемые эксперты обратили внимание, что Высокинскому пришлось пережить настоящий «стресс-тест» в связи с протестами против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере. Мэру отдали должное, что он вышел на переговоры с несогласными, хотя оценки диалогу поставили разные.

«Пока идут «согласительные» процедуры, ему удается балансировать между группами активистов. Но рано или поздно вызреет конкретное решение, и оно может многим не понравиться», — считает политконсультант Эдуард Коридоров.

По мнению политолога Андрея Русакова, мэру предстоит непростая задача — транслировать итоги грядущего опроса о храме Святой Екатерины в «политическое решение».

«Именно это определит становление Высокинского в качестве политического руководителя», — считает эксперт.

Ещё одна проблема, которую подметили комментаторы — вокруг главы так и не сформировалась устойчивая команда. Мирная жизнь главе Екатеринбурга в ближайшее время не светит, опасаются эксперты.

Напомним, 30 мая должен был состояться отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского перед депутатами гордумы. Однако встреча сорвалась: депутаты заявили, что им так и не были даны отчётные документы, а в мэрии ответили, что это сама гордума перенесла дату.

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