Иран и Иракский Курдистан обменяются заключенными

Эрбиль, Ирак, , 14:58 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана и власти Ирана приняли решение об обмене заключенными, сообщает 29 мая Kurdistan24.

Стороны передадут друг другу порядка 25 человек, осужденных за различные преступления, в частности, за незаконную продажу наркотических препаратов.

Власти курдской автономии передадут Тегерану 20 граждан Ирана, в обмен получат пятерых жителей Иракского Курдистана.

«Заключенные продолжат отбывать наказание. Однако они получат доступ к своим семьям, которые смогут их посещать», — отметил глава делегации Иракского Курдистана Ахмед Наджмалдин, занимающийся вопросами обмена заключенными.

Обмен заключенными проводится с согласия самих преступников и основан на законе, принятом иракским парламентом в 2014 году.

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