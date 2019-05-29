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На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко утверждает, что секретных данных на серверах не было

Киев, 29 мая 2019, 15:01 — REGNUM  Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины. Об этом сообщили 29 мая в пресс-службе ГБР.

«Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о пропаже серверов ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

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Политическая жизнь Украины
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