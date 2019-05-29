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Встреча представителей Индонезии и ЕС прошла в Джакарте

Политика

«Мы не обсуждали вопрос о масличной пальме»

Джакарта, 29 мая 2019, 15:18 — REGNUM  Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что вопросы, касающиеся торговли и экспорта индонезийского пальмового масла, не обсуждались на встрече представителей Индонезии и Европейского союза (ЕС) в Джакарте, сообщает Antaranews.

«Мы не обсуждали вопрос о масличной пальме. Мы обсуждали только вопросы окружающей среды, образования и здравоохранения. Пальмовое масло является темой двусторонних отношений между Индонезией и ЕС», — заявил министр после презентации Голубой книги в Джакарте.

Голубая книга представляет собой ежегодный отчет о сотрудничестве между Индонезией и ЕС в области устойчивого экономического развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что его страна и Европейский союз договорились о выполнении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и ЕС намерены развивать сотрудничество

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Внешняя политика Индонезии
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