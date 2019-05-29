Среда, 29 Мая 2019 года
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Лидеру оппозиции в Судане предложили покинуть страну — СМИ

Политика

Политик был приговорен к смертной казни свергнутым правительством

Хартум, 29 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Военное правительство Судана постановило выслать из страны лидера оппозиции Ясира Армана. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Свергнутое правительство, возглавляемое президентом Омаром аль-Баширом приговорило Армана к смертной казни, однако после военного переворота оппозиционер прибыл в столицу государства, город Хартум, надеясь на пересмотр приговора.

Представители военного совета смертный приговор не отменили, поэтому оппозиционеру предложили покинуть страну, иначе он может быть арестован для приведения вердикта суда в исполнение.

Напомним, Ясир Арман признан виновным в участии в антиправительственных мятежах, организованных в ряде провинций Судана. Однако политик утверждает, что высшим авторитетом для него является народ, а не власти страны — свергнутые и текущие.

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