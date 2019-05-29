В Кении проходит саммит Ассамблеи ООН по вопросам среды обитания

Найроби, , 14:25 — REGNUM Около 3000 делегатов, среди них — четыре президента, кабинетные министры, урбанисты и эксперты в сфере градостроительства, посетили кенийский саммит Ассамблеи ООН по вопросам среды обитания. Мероприятие будет проходить в течение всей недели в Найроби, передает VOA Africa.

Делегаты намерены найти лучшие идеи для городского планирования, чтобы решить проблемы стремительно растущего населения и последствий изменения климата.

Поиск решений особенно актуален для Африки. По оценкам ООН, до 50% городского населения континента живёт в трущобах. Повестка дня Ассамблеи в этом году — «Инновации для улучшения качества жизни в сообществах».

Глава ООН по африканскому развитию среды обитания Нэйсон Мутизва-Мангаза заявил, что инновации станут основой для преобразований городов континента.

«Мы надеемся, что на мероприятии будет представлено много идей о том, как планировать города, управлять ими, и как организовать работу транспортной системы. Это станет примером того, как развивать африканские экономики, используя в качестве инструмента урбанизацию», — заявил Мутизва-Мангаза.

По результатам пятидневного саммита делегаты намерены выпустить министерскую декларацию с предложениями о том, как сделать города более удобными, безопасными и открытыми к 2030 году.