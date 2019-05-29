Лавров рассказал, кому выгодно обострение в Косово

Любляна, , 14:14 — REGNUM Обострение обстановки в крае Косово спровоцировано теми, кому Балканы нужны в качестве санитарного кордона вокруг РФ. Об этом заявил 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Любляне.

В провокациях, подобных инциденту в Косовска-Митровице, заинтересованы те, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении России, сказал он после переговоров с главой МИД Словении Миро Цераром.

Читайте также: Посольство РФ в Сербии: Косовские власти опять действуют нецивилизованно

Лавров добавил, что нарушение властями Косово соглашений, в том числе о создании сообщества сербских муниципалитетов в крае, говорит о беспомощности Евросоюза. Ситуация в регионе обостряется на фоне попустительства со стороны ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая подразделения косовского спецназа вошли в сербские селения на севере края и взяли штурмом баррикаду, сооружённую местными жителями. Несколько десятков человек были задержаны. Власти Косово заявили, что проводилась операция по борьбе с организованной преступностью. В МИД России инцидент назвали провокацией Приштины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Евросоюзе призвали Сербию и Косово к сдержанности