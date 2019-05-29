Эксперт: мэр Иркутска конфликтует с федцентром, чтобы переизбраться

Иркутск, , 14:04 — REGNUM Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, который собирался баллотироваться в депутаты городской думы от партии «Единая Россия», отказался от участия в праймериз и заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Выборы в иркутскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Политолог Сергей Шишкин неоднозначно оценивает шансы Бердникова на переизбрание, полагая, что недовольство иркутским мэром растет как в самом городе, так и в федеральном центре.

В 2014 году Дмитрий Бердников победил на выборах в думу Иркутска, а в марте 2015-го по результатам голосования среди депутатов был избран мэром. Всенародные выборы градоначальника в городе на тот момент были отменены. На второй срок в думу Бердников планировал идти при поддержке «Единой России», членом которой является, но менее, чем за неделю до праймериз заявил, что решил баллотироваться в порядке самовыдвижения.

По мнению иркутского политолога Сергея Шишкина, Бердников понимает, что его шансы переизбраться сомнительны, поэтому сейчас находится в поиске таких решений, которые могут принести ему победу на сентябрьских выборах. Отказ от поддержки «Единой России» и намерение идти в порядке самовыдвижения эксперт расценивает как тактический ход Бердникова.

«Идет какой-то процесс осмысления с его стороны электоральной ситуации в городе, он, наверное, хочет победить и стать депутатом думы Иркутска, чтобы открыть для себя возможности второго цикла, поскольку пока существует порядок, когда мэр выбирается из числа депутатов думы», — отметил Шишкин.

Сразу несколько факторов ослабляют позиции Бердникова, считает эксперт. Во-первых, Шишкин приводит информацию своего источника, согласно которой иркутский градоначальник потерял поддержку со стороны федерального центра. По словам политолога, окончательно доверие к Бердникову было утеряно после того, как он пошел на конфликт с руководством «Единой России» и решил выставить в нескольких округах на выборах в гордуму своих кандидатов, которые, как считает Шишкин, гарантировали бы ему впоследствии вновь избрание мэром.

«Он перестал быть системным политиком, — заявил политолог. — После того, как партия указала на недопустимость этого, кандидаты Бердникова пошли отзывать свои заявления на участие в праймериз, но команда мэра преподнесла это как массовый выход единороссов из избирательной кампании». «Я не думаю, что партийному руководству, господину Турчаку (Андрей Турчак — секретарь генерального совета «Единой России» — прим. ИА REGNUM) такие опыты приятны», — говорит Сергей Шишкин.

По его словам, с праймериз снялись около 40 человек, в большинстве которых — сотрудники администрации Бердникова. «Веса еще действующему мэру в глазах федерального руководства это, безусловно, не добавит, а только обострит конфликт», — уверен Сергей Шишкин.

На прошедших в воскресенье праймериз, немногочисленные сторонники Бердникова, не снявшиеся с голосования, с треском проиграли системным кандидатам. Дальнейшее участие в предвыборной кампании снявшихся с предварительного голосования сторонникам иркутской мэрии под большим вопросом.

Во-вторых, претензии к иркутскому градоначальнику есть и у городского сообщества, которые, несомненно, аукнутся ему в ходе избирательной кампании. «Посмотрите, сколько претензий к нему накопилось. Я думаю, что его политическая судьба будет складываться непросто. Мы помним, как на выборах пять лет назад зачистили округ №16, по которому шел Бердников. Я думаю, что и сейчас будет повторяться та история, когда с помощью разных способов постараются сделать так, чтобы он получил мандат», — говорит Сергей Шишкин.

Как резюмирует эксперт, не исключено, что отказываясь от поддержки «Единой России», Бердников попробует победить, раскачивая протестный потенциал иркутян, который, как известно, высок. Однако иркутский избиратель известен своей непредсказуемостью, поэтому высоки риск, что попытки проскочить в думу на протестной волне провалятся.

Против Бердникова сейчас играет и то, что, полностью погрузившись в политику и подготовку к выборам, он устранился от решения городским проблем и управление Иркутском передал вице-мэру москвичу Виктору Ешееву, полагает Сергей Шишкин.