Среда, 29 Мая 2019 года
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Двое жителей Руанды арестованы по подозрению в шпионаже в Уганде

Политика

Расследование в отношении задержанных продолжается

Кампала, 29 мая 2019, 14:06 — REGNUM  Спецслужбы Уганды арестовали двоих жителей Руанды, подозреваемых в нелегальном пересечении границы с целью сбора разведывательных данных. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По информации спецслужб, задержанные якобы являются солдатами армии Руанды. Их арестовали в церкви города Камвези в области Рукига.

Власти Руанды потребовали выдачи граждан страны.

«Я обращаюсь к правительству Уганды с просьбой вернуть всех граждан Руанды, которые в настоящее время находятся в местах лишения свободы в Уганде», — заявил мэр округа Ньягатаре в Руанде Клаудиан Мушабе.

Однако арестованные граждане Руанды были направлены в Кампалу для «дальнейшего расследования».

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Спецслужбы и шпионаж
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