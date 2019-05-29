Двое жителей Руанды арестованы по подозрению в шпионаже в Уганде

Кампала, , 14:06 — REGNUM Спецслужбы Уганды арестовали двоих жителей Руанды, подозреваемых в нелегальном пересечении границы с целью сбора разведывательных данных. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

По информации спецслужб, задержанные якобы являются солдатами армии Руанды. Их арестовали в церкви города Камвези в области Рукига.

Власти Руанды потребовали выдачи граждан страны.

«Я обращаюсь к правительству Уганды с просьбой вернуть всех граждан Руанды, которые в настоящее время находятся в местах лишения свободы в Уганде», — заявил мэр округа Ньягатаре в Руанде Клаудиан Мушабе.

Однако арестованные граждане Руанды были направлены в Кампалу для «дальнейшего расследования».