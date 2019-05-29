Медведев пошутил о новой грязной «нефти»

Москва, , 13:57 — REGNUM Данные, которые эксперты называют «новой нефтью», могут быть «грязными», заявил 29 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Шутка прозвучала во время доклада главы Минкомсвязи Константина Носкова по созданию национальной системы управления данными (НУСД).

«Последнее время эксперты называют данные «новой нефтью». Так вот, как и традиционной, этой новой нефти у нас тоже много», — сказал министр.

«Которая, как обычная нефть, может быть грязной», — прокомментировал Медведев.

«Это правда», — согласился министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». В апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о «загрязнении» нефтепровода некондиционной нефтью.

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