Среда, 29 Мая 2019 года
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Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить видео с протестами в Екатеринбурге

Политика

Активные протесты были с 13 по 15 мая

Екатеринбург, 29 мая 2019, 13:54 — REGNUM  Роскомнадзор требует удалить с канала на Youtube два видео прямой трансляции с протестами в Екатеринбурге. Такое требование, в частности, было направлено порталу E1.ru, сообщает издание.

Как отмечает глава юридического отдела издания Евгений Шуров, причиной такого требования стали комментарии под роликом. В некоторых комментариях содержатся экстремистские призывы. Прокуратура обратила на это внимание и обратилась в Роскомнадзор.

«Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования», — заявил Шуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра разгорелись с 13 по 15 мая. Затем волна пошла на спад.

Сейчас мэрия собирает предложения по поводу мест строительства храма. Затем будет проведён опрос.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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