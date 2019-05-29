Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить видео с протестами в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 13:54 — REGNUM Роскомнадзор требует удалить с канала на Youtube два видео прямой трансляции с протестами в Екатеринбурге. Такое требование, в частности, было направлено порталу E1.ru, сообщает издание.

Как отмечает глава юридического отдела издания Евгений Шуров, причиной такого требования стали комментарии под роликом. В некоторых комментариях содержатся экстремистские призывы. Прокуратура обратила на это внимание и обратилась в Роскомнадзор.

«Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования», — заявил Шуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра разгорелись с 13 по 15 мая. Затем волна пошла на спад.

Сейчас мэрия собирает предложения по поводу мест строительства храма. Затем будет проведён опрос.