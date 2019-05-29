Суд Уганды выдал ордер на арест посла страны в Бурунди

Муконо, Уганда, , 14:05 — REGNUM Главный магистрат Муконо (Уганда) выдал ордер на арест посла Уганды в Бурунди генерал-майора Матайо Кьялигонза и его телохранителей по обвинению в нападении на полицейского при исполнении, передает Daily Monitor Uganda.

В соответствии с постановлением суда, генерал-майор и его телохранители должны быть доставлены в суд 10 июня, чтобы ответить на предъявленные обвинения, после того, как они несколько раз игнорировали судебные повестки.

Отмечается, что инцидент нападения на полицейскую Эстер Намаганда произошел 24 февраля в городе Сеета области Муконо. По версии следствия, посол Уганды Кьялигонза якобы ударил сотрудницу полиции, когда та остановила его за нарушение правил дорожного движения, отмечает издание.

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