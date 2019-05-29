Среда, 29 Мая 2019 года
14:05:18 МСК

Суд Уганды выдал ордер на арест посла страны в Бурунди

Политика

Мужчине были предъявлены обвинения в нападении на сотрудницу полиции

Муконо, Уганда, 29 мая 2019, 14:05 — REGNUM  Главный магистрат Муконо (Уганда) выдал ордер на арест посла Уганды в Бурунди генерал-майора Матайо Кьялигонза и его телохранителей по обвинению в нападении на полицейского при исполнении, передает Daily Monitor Uganda.

В соответствии с постановлением суда, генерал-майор и его телохранители должны быть доставлены в суд 10 июня, чтобы ответить на предъявленные обвинения, после того, как они несколько раз игнорировали судебные повестки.

Отмечается, что инцидент нападения на полицейскую Эстер Намаганда произошел 24 февраля в городе Сеета области Муконо. По версии следствия, посол Уганды Кьялигонза якобы ударил сотрудницу полиции, когда та остановила его за нарушение правил дорожного движения, отмечает издание.

Читайте ранее в этом сюжете: Переживший атаку журналист из Уганды требует выплаты компенсации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатические скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить