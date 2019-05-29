Странам ЕАЭС прочат лидерство в глобальном росте и прогрессе

Нур-Султан, , 13:47 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса. Такую уверенность в совместном заявлении по итогам саммита ЕАЭС, который состоялся в столице Казахстана, высказали главы государств «пятёрки».

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Лидеры стран отметили перспективность евразийской интеграции, результаты которой становятся все более осязаемы для граждан: расширяются возможности трудоустройства и получения соцгарантий, открывается доступ потребителей к более качественной продукции, сообщает ТАСС. Также в совместном заявлении отмечено, что ЕАЭС «успешно встраивается в мировую экономическую архитектуру, укрепляя позиции государств-членов на международной арене».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 мая, в Нур-Султане состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором приняли участие лидеры России, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии.

По итогам саммита было подписано 25 документов. В частности, лидеры ЕАЭС одобрили основные ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2019−2020 годы. Также было подписано Соглашение о механизмепрослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию ЕАЭС.

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