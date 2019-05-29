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Все меньше людей доверяют «Единой России», и это очевидный тренд – эксперт

Политика

Смогут ли коммунисты удовлетворить протестные запросы москвичей?

Москва, 29 мая 2019, 14:09 — REGNUM  Социологические опросы показывают падение уровня доверия к партии «Единой России» со стороны жителей столицы РФ, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в рамках заседания экспертного клуба «Региона», проходящего в пресс-центре ИА REGNUM.

«Мартовская социология ФОМа по Москве показывает, что 38% москвичей относятся к деятельности «Единой России» позитивно, а 43% негативно. Есть очевидный тренд на снижение доверия к правящей партии, — сказал Бондаренко. — Лично меня интересует — как на фоне роста протестных запросов, которые есть в столице, будут вести себя коммунисты и те оппозиционеры, которые будут допущены к выборам. У меня есть большие сомнения, что коммунисты удовлетворят рост протестных запросов. Оппозиционная конкуренция может сыграть двояко — и не факт, что она соберет и распылит протестный электорат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют потратить 49,5 млн рублей на информирование избирателей о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы VII созыва. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Читайте ранее в этом сюжете: На информирование о выборах в Мосгордуму потратят около 50 млн рублей

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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