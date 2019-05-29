Сербия и Косово: сдержанность не всегда помогает защитить свои интересы

Белград, , 13:46 — REGNUM Поиск политического решения, несомненно, лучше, чем использование оружия, но современная европейская политика устроена так, что ни одно из таких решений не работает на интересы европейских народов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 мая, комментируя ситуация с вторжением косовского спецназа в сербские анклавы.

Как сообщалось ранее, Евросоюз призвал Сербию и Косово к «сдержанности» после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы на севере края. В ходе этого вторжения были задержаны 28 человек, в том числе гражданин России — сотрудник ООН. Посольство России в Сербии осудило вторжение и потребовало немедленного освобождения гражданина РФ.

«Сложный это вопрос — вопрос о сдержанности. На первый взгляд, всё правильно: лучше не хвататься за оружие, а искать политического решения. Только вот современная европейская политика устроена так, что эти решения работают на интересы ЕС и США, но не на интересы европейских народов. За последние десятилетия сербы испытали это на себе многократно и с очень печальными последствиями.

Обратите внимание: Запад во главе с США своими политическими заявлениями и действиями подталкивает Украину именно к обострению по Крыму. Между тем, в Крыму прошёл референдум, волеизъявление его жителей неоспоримо, сам этот субъект Российской Федерации и Россия в целом хотят иметь дружественные отношения с Украиной.

В случае с Косово всё наоборот: это рассадник агрессии, преступности, реальная угроза сербам и в самом этом территориальном образовании, и в Сербии. И именно Сербия «должна» проявить сдержанность, причём в своём заявлении Европейский союз ставит на один уровень европейское государство и незаконный проалбанский режим террористического свойства.

Поведение Хашима Тачи мне напоминает поведение Адольфа Гитлера в Судетском кризисе. Он не боится обострять, ощущая обещанную ему безнаказанность. В 1938 году европейцы тоже призывали к сдержанности не того, кого надо было осадить, а того, кого надо было поддержать: Прагу. И чем это кончилось? А если бы чехи тогда дали отпор Гитлеру?

Отдельная история — с нашим гражданином, в отношении которого было совершено беззаконие. За нападение на него косовские албанцы должны ответить, и, надеюсь, так и произойдёт», — отметил Михаил Демурин.