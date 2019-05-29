Среда, 29 Мая 2019 года
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Депутат Турции: ФЕТО активна в Эфиопии

Политика

Члены организации переместились туда из Пакистана

Анкара, 29 мая 2019, 13:54 — REGNUM  Депутат парламента Турции Мехмет Али Чевери заявил, что организация ФЕТО по-прежнему проявляет серьезную активность во второй по численности стране Африки — Эфиопии, сообщает 29 мая Anadolu Ajansi.

«ФЕТО все еще активна в Эфиопии. После того, как школы данной организации в Пакистане были переданы под контроль правительства Турции, ее члены переместились в Эфиопию», — отметил Чевери во время встречи с неправительственными организациями.

Напомним, организация ФЕТО, получившая название по имени своего руководителя, религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, считается в Турции террористической организацией.

Власти страны обвиняют ее в попытке военного переворота, произошедшего в стране в июле 2016 года. Тогда, при его подавлении погиб 251 человек, свыше 2 тыс. человек пострадали.

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Попытка военного переворота в Турции
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