Депутат Турции: ФЕТО активна в Эфиопии

Анкара, , 13:54 — REGNUM Депутат парламента Турции Мехмет Али Чевери заявил, что организация ФЕТО по-прежнему проявляет серьезную активность во второй по численности стране Африки — Эфиопии, сообщает 29 мая Anadolu Ajansi.

«ФЕТО все еще активна в Эфиопии. После того, как школы данной организации в Пакистане были переданы под контроль правительства Турции, ее члены переместились в Эфиопию», — отметил Чевери во время встречи с неправительственными организациями.

Напомним, организация ФЕТО, получившая название по имени своего руководителя, религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, считается в Турции террористической организацией.

Власти страны обвиняют ее в попытке военного переворота, произошедшего в стране в июле 2016 года. Тогда, при его подавлении погиб 251 человек, свыше 2 тыс. человек пострадали.

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