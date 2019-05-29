Услышим много интересного: о регионе с самым низким рейтингом Путина

Москва, , 13:51 — REGNUM С появлением закрытых опросов, выявивших регион с самым низким рейтингом российского президента Владимира Путина, можно говорить о политической игре, связанной с рейтингами, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные закрытого опроса ФОМа, согласно которому самый низкий электоральный рейтинг главы государства зафиксирован в Магаданской области, он пояснил:

«Прежде всего следует помнить, что рейтинги руководства не отражают в полной мере ситуацию в стране. Приходится принимать непопулярные решения, идти против настроения масс. Не говоря уже о том, что рейтинговые исследования, как и другие, весьма субъективны. Поэтому можно говорить, скорее, о политической игре, связанной с рейтингами. Например, нужно показать реализм российской власти: мол, мы в курсе общественных настроений.

Авторов социологических исследований не раз обвиняли, что они рисуют то, что хочет власть. Значит, захотела таких данных… Кроме того, ситуация подходит для подготовки важных решений. Вполне вероятно, что общество скоро услышит много интересного. Например, о союзе с Белоруссией. Или мире с Украиной. Или переменах в самой власти, силовом блоке. И ещё. В целом нам с вами, жителям страны, выгодно, чтобы руководство было озабочено ростом рейтинга — он происходит из-за предоставления благ для нас».

Напомним, ранее РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМа для Кремля сообщил, что самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина зарегистрирован на Дальнем Востоке, особенно — в Магаданской области. Социологи выяснили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за главу российского государства там проголосовали бы всего 36% опрошенных.