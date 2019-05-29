Чайка взял на контроль изъятие «Тульской правды» о мусоре из Москвы

Москва, , 13:41 — REGNUM Ситуация вокруг изъятия тиража издания «Тульская правда» находится на контроле генпрокурора РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В рамках «правительственного часа» депутат Госдумы Олег Лебедев (КПРФ) обратил внимание на то, что парламентарии накануне «направили обращение в связи с изъятиями сотрудниками полиции Тульской области печатных СМИ без решения соответствующих лиц».

«Ввиду особой значимости нарушения закона о СМИ журналисты просят вас взять этот вопрос на свой личный контроль. Речь идет о газете «Тульская правда», — сказал Лебедев.

Чайка сообщил, что ситуация уже под надзором.

«По «Тульской правде» я уже взял под свой контроль еще вчера», — сказал он.

В КПРФ рассказали, что в газете критиковалась работа «Единой России», реформа в сфере обращения с отходами, там также было опубликовано соглашение между Московской и Тульской областями о сотрудничестве в сфере захоронения мусора.