Среда, 29 Мая 2019 года
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Глава МИД Франции: около 450 жителей страны находятся в Сирии

Политика

Париж выступает против возвращения жителей страны, присоединившихся к боевикам в Сирии

Париж, 29 мая 2019, 13:46 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что около 450 французских граждан удерживаются курдами или содержатся в лагерях для беженцев на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

«По оценкам, на северо-востоке Сирии насчитывается от 400 до 450 граждан Франции, некоторые из которых пребывают в лагерях для беженцев, другие заключены под стражу», — заявил Жан-Ив Ле Дриан во время заседания комитета по иностранным делам в Национальной Ассамблее Франции.

Глава МИД Франции напомнил, что только дети могут быть репатриированы на родину, если они являются сиротами или если их мать дает на это свое согласие.

В свою очередь, Париж выступает против возвращения жителей страны, присоединившихся к боевикам в Сирии.

«Боевиков нужно судить по месту совершения их преступлений», — отметил министр иностранных дел страны.

Напомним, в марте 2019 года во Францию была репатриирована трехлетняя девочка, чья мать была приговорена к пожизненному заключению в Ираке.

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Война в Сирии
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