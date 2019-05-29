Глава МИД Франции: около 450 жителей страны находятся в Сирии

Париж, , 13:46 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что около 450 французских граждан удерживаются курдами или содержатся в лагерях для беженцев на северо-востоке Сирии, сообщает Le Figaro.

«По оценкам, на северо-востоке Сирии насчитывается от 400 до 450 граждан Франции, некоторые из которых пребывают в лагерях для беженцев, другие заключены под стражу», — заявил Жан-Ив Ле Дриан во время заседания комитета по иностранным делам в Национальной Ассамблее Франции.

Глава МИД Франции напомнил, что только дети могут быть репатриированы на родину, если они являются сиротами или если их мать дает на это свое согласие.

В свою очередь, Париж выступает против возвращения жителей страны, присоединившихся к боевикам в Сирии.

«Боевиков нужно судить по месту совершения их преступлений», — отметил министр иностранных дел страны.

Напомним, в марте 2019 года во Францию была репатриирована трехлетняя девочка, чья мать была приговорена к пожизненному заключению в Ираке.