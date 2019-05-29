Среда, 29 Мая 2019 года
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Депутат Рады Онищенко сообщил, что ему мешают вернуться на Украину

Политика

Онищенко готов приехать на Украину и побеседовать с правоохранителями

Киев, 29 мая 2019, 14:02 — REGNUM  На Украине есть силы, которые препятствуют возвращению в страну депутата Верховной рады Александра Онищенко. Об этом он заявил 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий рассказал о странных событиях, которые происходят вокруг «газового дела», в рамках которого его подозревают в разворовывании газа.

«Внезапно мою персону вынесли в отдельное производство и перенесли в суд Соломенский — по апелляции САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры — ИА REGNUM ). Случилось это сразу после заявления о том, что я готов вернуться, добровольно принять участие в судебном процессе, а также дать широкие показания по коррупции Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко). Кто-то не хочет моего возвращения. Кто думайте сами», — рассказал Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Александр Онищенко заявил, что намерен участвовать в суде по «газовому делу», а также предоставить правоохранительным органам оригиналы аудиозаписей переговоров с Порошенко, которые он якобы сделал при помощи диктофона, вмонтированного в часы.

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