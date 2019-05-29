В Екатеринбурге потребовали объяснений с «мятежных» депутатов

Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Трём депутатам екатеринбургской гордумы (ЕГД) от КПРФ придётся объясниться за своё поведение перед комиссией по этике. Об этом сообщил глава свердловского обкома партии Александр Ивачёв у себя в Facebook.

На предыдущем заседании ЕГД «мятежные» члены КПРФ — Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Роман Ступников — подняли вопрос о самороспуске думы, что вызвало скандал. Обратиться в комиссию по этике в связи с инициативой парламентариев предложил депутат Владимир Крицкий.

Ещё одна претензия — участие парламентариев в протестных акциях против строительства храма Святой Екатерины в екатеринбургском сквере.

«Полагаю такое поведение недопустимым и порочащим статус депутата», — указано в документе, направленной главе комиссии по этике парламентарием Дмитрием Николаевым.

Возможно, решение комиссии вынесут на заседание гордумы и даже направят в центральное отделение КПРФ.

Напомним, 21 мая 2019 года три указанных депутата подняли вопрос о самороспуске думы. Инициативу остальные парламентарии не поддержали, предложив «самоликвидаторам» самим сначала сдать мандат. По мнению «мятежников», гордума несёт прямую ответственность за «скверные протесты», доведя ситуацию до «точки кипения».

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