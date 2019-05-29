Польша голосует кошельком

Станислав Стремидловский, , 13:29 — REGNUM

Польша проголосовала на выборах депутатов Европейского парламента. Основная борьба на них велась между правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) и «Европейской коалицией» (КЕ), в состав которой вошло несколько оппозиционных сил. Итоги таковы: PiS поддержало 45% избирателей, КЕ — 38%.

Ряд польских изданий задались вопросом, что означают такие итоги в контексте предстоящих осенью этого года выборах в сейм Польши. По мнению ряда изданий, если пропорции сохранятся, то в парламенте появятся лишь три фракции, причем, «Право и Справедливость» получит 246 мест, что позволит «партии председателя PiS Ярослава Качиньского снова единолично править, как и в нынешний раз». Другие делают более глобальные выводы. Деловая газета Dziennik Gazeta Prawna считает, что Польша сделала шаг не просто в сторону формирования двухпартийной системы в стране, но и более того — появляются условия для «безальтернативного доминирования одного лагеря, как в Венгрии». Судя по всему, этим «одним лагерем» будет «Право и Справедливость», которой удалось решить как внутренние свои задачи (сохранить свою монополию на правом и правоцентристском флангах), так и внешние (победить оппозицию). Избирательная кампания по выборам в Европейский парламент была сложной для правящей партии, ее остро атаковали, однако эти медийные скандалы не произвели впечатления на поляков. А произошло следующее:

«Предчувствие, что у них в сознании запечатлелось все же хорошее социально-экономическое положение Польши и забота этой власти о малоимущих, безусловно, оказалось верным. Мы не знаем точного набора приоритетов избирателей PiS, в том числе полумиллиона привлеченных на этих выборах. Мы знаем, что они не испугались ползучего авторитаризма или обвинений в укрывательстве священников-педофилов, а Polexit, которым оппозиция пугала на последних этапах избирательной кампании, был демонтирован при участии президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Эффективным ходом оказалась «пятерка Качиньского» (план PiS по расширению субсидий на детей на каждого ребенка, выплата «тринадцатой пенсии», отмена подоходного налога для работников в возрасте до 26 лет, снижение налогового давления на фонды оплаты труда в их социальной части, восстановление местного автобусного движения — С.С.)… Сегодня лидеры «Права и Справедливости», вероятно, убеждены в том, что они обладают прочным отработанным большинством, которое складывается из деревни, небольших городов и малообеспеченного меньшинства в городах».

Иными словами, вопреки идеологической патетике и предвыборной экзальтации поляки проголосовали кошельком, сочтя, что правящая партия не просто поддерживает приемлемый уровень жизни, но и способна продолжить повышать его. При этом налицо определенный парадокс: хотя PiS причисляют к правому и правоцентристскому флангам, экономическая политика правительства, скорее, характерна для социалистов. А ведь Польша вовсе не обречена на проведение левой экономической политике. Эта страна однородна, ее не отягощают неблагоприятные климатические и географические условия (сравним с Россией — один северный завоз чего стоит), сравнительно компактна. Но «Право и Справедливость», тем не менее, пошло на понижение пенсионного возраста, активно внедряет все новые и новые программы социальной помощи и субсидирования граждан. И следует признать, что у кабинета Матеуша Моравецкого многое получается.

Вчера, 28 мая, Совет министров Польши подвел итоги исполнения государственного бюджета за 2018 год. Как сообщило министерство финансов, доходы составили 380 миллиардов злотых, превысив запланированные показатели на 24,3 миллиарда злотых (+6,8%). Среднеквартальные темпы роста ВВП составили 1,1%. В течение 2018 года рост ВВП ускорился до 5,1% (4,9% в 2017 году). Основным драйвером роста стал внутренний спрос, динамика которого оказалась выше, чем годом ранее. Улучшение ситуации на рынке труда в сочетании с очень хорошими потребительскими настроениями отразилось на высокой, хотя и несколько более низкой, чем в 2017 году, динамике частного потребления. Значительно лучше, чем годом ранее, способствовали экономическому росту, который увеличился на 8,7%, инвестиции. Улучшение здесь стало результатом высокой динамики сектора государственного управления.

Рост экономической активности в 2018 году привел к росту на рынке труда. Увеличение спроса на рабочую силу отразилось на уменьшении числа зарегистрированных безработных, которых на конец 2018 года отмечено 112,8 тысяч человек, что на 10,4% ниже, чем в предыдущем году. Востребованность рабочей силы сопровождалось повышением заработной платы. В среднем она выросла на 7%. С учетом индекса потребительских цен, средняя заработная плата выросла на 5,3% по сравнению с 2017 годом. Темпы роста покупательской способности в прошлом году оказались самыми высокими за последние десять лет. При этом инфляционное давление на польскую экономику остается на низком уровне. В среднем цены на потребительские товары и услуги повысились на 1,6% по сравнению с 2017 годом. В течение шести лет инфляция в Польше фиксируется ниже целевого уровня, установленного Национальным банком Польши.

Сейчас полякам их правительство предлагает очередные хорошие новости. Министерство по делам семьи, труда и социальной политики объявило, что в 2020 году будут минимальная заработная плата и минимальная почасовая ставка. Сегодня они составляют (соответственно) 2250 и 14,70 злотых (в 2018 году — 2100 и 13,70 злотых). В следующем году минимальная заработная плата и минимальная почасовая ставка вырастут до 2450 и 16 злотых. Конечно, в этой ситуации даже любящие жаловаться на всё и вся поляки будут голосовать за правящую партию.