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Медведев рассказал о планах по электронному голосованию на выборах

Политика

Механизм опробуют и будут использовать

Медведев рассказал о планах по электронному голосованию на выборах
Дмитрий Медведев

Москва, 29 мая 2019, 13:28 — REGNUM  Механизм электронного голосования будет апробирован совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), заявил 29 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Совместно с ЦИКом будет апробирован механизм электронного голосования. Есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в Единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов. Ну и для того, чтобы их в дальнейшем использовать», — сказал он.

На заседании обсуждается создание Национальной системы управления данными (НУСД). Она интегрирует данные из различных систем и баз данных.

Как сообщало ИА REGNUM, провести электронное голосование планируется в трёх округах на выборах в Московскую городскую думу.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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