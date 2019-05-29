Законопроект, запрещающий губернаторам недвижимость за рубежом, внесен в ГД

Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект, запрещающий губернаторам и их заместителям иметь недвижимость и вклады за границей, внес в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая. Нормы касаются также их жен и несовершеннолетних детей.

«Глава субъекта РФ, обладающий недвижимым имуществом за пределами Российской Федерации, в полной мере не может исполнять свои служебные обязанности и допускает возможности халатного к ним отношения, так как он не имеет стимула для дальнейшего развития доверенного ему региона и обеспечения в нем достойных условий проживания граждан, в частности в связи с тем, что члены его семьи имеют возможность проживать, получать образование, пользоваться услугами здравоохранения не территории другого государства», — отмечает Шерин.

Запрет предлагается также распространить на мэров городов.