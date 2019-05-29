Франция отказала в пребывании на Майотте 18 мигрантам с Шри-Ланки

Париж, , 13:23 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что 18 мигрантов, прибывших на пляж заморской территории Франции Майотта с острова Шри-Ланка, получили отказ в пребывании на территории страны, сообщает Le Figaro.

«18 человек (16 мужчин, 2 женщины) были немедленно уведомлены об отказе во въезде и помещены в зону ожидания», — заявил министр внутренних дел Франции в Сенате.

Издание отмечает, что это первый случай, когда мигранты прибыли с острова Шри-Ланка в 101-й французский департамент, который подвергается сильному «миграционному давлению».

По словам Кристофа Кастанера, прибывшие мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища. Их ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Известно также, что хозяин лодки, на борту которой 18 мигрантов прибыли на Майотту, помещен под стражу.

Напомним, на Майотте, где проживает 48% иностранцев, наблюдается сильная миграция с соседних Коморских островов.