Саакашвили будет отвечать по законам Украины — депутат Рады

Киев, , 13:20 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен понести ответственность за незаконное пересечение границы Украины в 2017 году. Еще не прошел срок давности за его тяжкое преступление. Об это 29 мая заявил в кулуарах Верховной рады внефракционный депутат Василий Нимчеко.

«Он сильно наследил, когда поехал бронепоезд с Перемышля, прорывали границу в районе Львова, в районе пункта «Шегини». По сути речь идет о нарушении территориальной целостности и нарушении суверенитета моей страны… Пусть спросят у пограничников. Они видели, как над ними издевались, когда шел Саакашвили, Юлия Владимировна и еще четыре будущих кандидата в президенты ехали в этом бронепоезде. Конечно, это позор для страны», — напомнил Нимченко.

По его словам, украинские власти не должны прощать Саакашвили нарушение им законов Украины.

«Это такая власть, что это проглотила и молчит. Такие вещи не прощаются. За такие вещи люди должны отвечать. Безусловно, Саакашвили будет отвечать по законам Украины, если мы исходим из того, что сроки давности по тем преступлениям, которые ему инкриминировали (это тяжки преступления), не прошли. Я имею в виду незаконное пересечение границы. Там есть все основания, есть состав. Я это говорю, как юрист, я отвечаю за свои слова. Там есть состав преступления умышленного, криминального деликта», — добавил Нимченко.

Он прогнозирует, что Саакашвили принесет проблемы пятому президенту Петру Порошенко и «головные боли» президенту Владимиру Зеленскому.

«Для Порошенко это будут проблемы. Для президента Зеленского это — головные боли, а для Авакова — это раздражитель… Появление его в срезе политических событий будет раздражителем не только для Авакова, это будет раздражителем для общества. Общество неоднозначно восприняло то, что он делал. Общество не приветствовало то, когда осуществляли групповое преступление против суверенитета страны», — считает Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в пропускном пункте «Шегини» на украинско-польской границе экс-президент Саакашвили при поддержке лидера фракции «Батькивщина» Тимошенко, экс-министра оборон Украины Анатолия Гриценко и агрессивной толпы молодчиков прорвал кордон службы безопасности Украины и пограничников. После этого Саакашвили пешком пересек украинскую границу.

По словам помощника главы госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.