Национальная система управления данными в РФ заработает в 2022 году

Москва, , 13:12 — REGNUM В России готовится создание национальную систему управления данными (НСУД). Появление платформы обсуждается 29 мая на заседании правительства России.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, речь идёт о создании умной платформы, которая систематизирует информацию из множества систем, реестров и баз данных, которых, на данный момент, насчитывается более 800. Среди них — федеральный регистр населения, государственный регистр юридических лиц, реестр недвижимости, реестр транспортных средств, сведения о паспортах граждан, сведения о системе обязательного пенсионного страхования.

Глава правительства отметил, что сейчас для сбора документов, которые находятся в разных базах данных, гражданам приходится заполнить несколько бланков, а также обеспечить личное присутствие. Другая проблема — недостаточное обновление в некоторых базах данных, в результате чего системы не всегда отражают реальную ситуацию.

«Понятно, что такое положение никого не устраивает, поэтому мы создаём национальную систему управления данными, чтобы в едином формате описать данные, которые сосредоточены в государственных информационных ресурсах. Определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость. Ну и, конечно, ускорить обмен информации между государственными структурами», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что объединения существующих баз не планируется и не требуется.

«Главное, чтобы они были совместимы, и чтобы не требовали длительной верификации для того, чтобы восприниматься в другой базе данных», — обратил внимание Дмитрий Медведев.

По его словам, подготовительная работа по созданию системы завершится уже в 2019 году, а полностью она заработает в 2022 году.