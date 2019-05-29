Саакашвили призвали идти в Институт аксакалов

Киев, , 13:11 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принесет пользу Украине, поскольку имеет большой опыт проведения эффективных реформ в Грузии. Об это вечером, 28 мая, в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Саакашвили может быть полезным в институте аксакалов, но не на административной должности.

«Он принесет пользу… Есть один момент. Президент всегда должен работать на своей земле, на своей Родине. Когда он переселяется в другую страну, он становится эмигрантом, хочет он этого или нет. Не думаю, что в Украине президент Саакашвили может претендовать на высокую или самую высокую должность. Если бы в Украине был Институт аксакалов, то там Саакашвили мог бы быть очень и очень полезным. Если он пойдет в борьбу за административную должность, не думаю, что это будет позитивно», — сказал Кравчук.

Он сообщил, что ранее пятый президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, чтобы убрать амбициозного конкурента накануне президентских выборов.

«Мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили. Очень быстро дал и очень быстро лишил. Я уверен, что в том предоставлении и лишении не было национальных интересов Украины. Тут были личные интересы Порошенко. Он был уверен, что Михеил Саакашвили добавит ему рейтинг. Но он не учел, что Саакашвили имеет президентские амбиции… Когда он эти амбиции ярко проявил, Порошенко это не понравилось. Все инсинуации вокруг Саакашвили не имели ничего общего с законом о гражданстве», — считает Кравчук.

Напомним, 28 мая президент Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области Саакашвили украинское гражданство.

Как сообщалось, 28 мая Саакашвили поблагодарил президента Зеленского за отмену указа предыдущего президента о прекращении его гражданства.

«Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине!» — написал Саакашвили в Фейсбуке.

Также он сказал, что уже 29 мая прилетит в Киев.