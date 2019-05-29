«Игра судов» по уголовному делу экс-президента Армении Кочаряна

Ереван, , 13:08 — REGNUM Армянская пресса продолжает обсуждать последние повороты в уголовном деле «1 марта», по которому в качестве обвиняемого проходит также экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья суда общей юрисдикции города Еревана Давид Григорян принял решение приостановить рассмотрение дела и отправил материалы дела в Конституционный суд для проверки на соответствие конституции выдвинутого против Кочаряна обвинения. Потерпевшая сторона в связи с этим заявила, что действия судьи неправомерны, так как без материалов дела вышестоящий суд не сможет рассмотреть их жалобу.

После этого премьер-министр Армении призвал на несколько часов блокировать входы во все суде страны и объявил о необходимости хирургического вмешательства в работу судов.

Как пишет газета «Жоговурд» («Народ»), заявление Конституционного суда Армении от 26 мая по уголовному делу «1 марта» содержало очень интересные нюансы.

В своем пояснении КС отметил, что согласно соответствующей статьи закона, принятого в 2018 года, «в случае представления судьи суда общей юрисдикции города Еревана Д. Григоряном соответствующей записки в Конституционный суд представленные в приложении к заявлению материалы уголовного дела могут быть возвращены». Также отмечается, что на последующих этапах рассмотрения дела, в случае необходимости, КС может потребовать эти материалы». В КС поясняют: «Возврат материалов уголовного дела, представленных в приложении к заявлению, в случае вышеуказанных регулирований не может повлиять на дальнейший ход рассмотрения этого дела в Конституционном суде в порядке, установленном конституционным законом «О Конституционном суде».

«Таким образом, судья Давид Григорян и возглавляемый бывшим членом РПА (бывшая правящая партия Армении) Грайром Товмасяном КС начали своеобразную игру, возлагая друг на друга ответственность по этому делу», — пишет издание

По мнению автора статьи, не случайно, что КС указывает на то, что материалы уголовного дела, направленного к ним, могут быть предоставлены только на основании письма судьи. Это означает, что потерпевшая сторона, опротестовав законность действий судьи, тем не менее, будет зависеть от капризов этого судьи. Если учесть точку зрения, что до сих пор действия Григоряна были больше в пользу подсудимого и ущемляли интересы потерпевшей стороны, перспектива получения материалов из КС кажется несколько туманной. С другой стороны, КС «делает намёки» на законность действий судьи.

Еще один интересный факт. КС утверждает, что возврат материалов дела не может повлиять на ход следствия по этому делу. Тем не менее, КС не уточняет, назначит ли дело на рассмотрение, вмешиваясь в судебный процесс или воздержится от рассмотрения дела до того, как будет вынесено окончательное решение по обжалованию решения судьи Григоряна.