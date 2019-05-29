Среда, 29 Мая 2019 года
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Лавров провел переговоры с президентом Словении

Политика

Российский министр 29 мая также проведет переговоры с главой МИД Словении

Любляна, 29 мая 2019, 13:06 — REGNUM  Находящийся с рабочим визитом в Словении министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с президентом этой страны Борутом Пахором, сообщает 29 мая пресс-служба МИД РФ.

https://twitter.com/MID_RF/status/1133657068089561088

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров 29 мая также проведет переговоры с главой МИД Словении Миро Цераром.

Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия памятника составителю русско-словенского словаря Даворину Хостнику.

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МИД России
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