Лавров провел переговоры с президентом Словении

Любляна, , 13:06 — REGNUM Находящийся с рабочим визитом в Словении министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с президентом этой страны Борутом Пахором, сообщает 29 мая пресс-служба МИД РФ.

https://twitter.com/MID_RF/status/1133657068089561088

По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров 29 мая также проведет переговоры с главой МИД Словении Миро Цераром.

Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия памятника составителю русско-словенского словаря Даворину Хостнику.