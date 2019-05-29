Накануне выборов в Мосгордуму оппозиция раскололась – мнение

Москва, , 13:01 — REGNUM Накануне выборов в Московскую городскую думу представители оппозиции будут объединяться с трудом, считает, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 29 мая в рамках 23-го заседания экспертного клуба «Регион». Заседание проходит в пресс-центре ИА REGNUM и посвящено предстоящим выборам в Московскую городскую думу.

«Остается вопрос, будут ли договорные округа и сколько их будет, — сказал Туровский. — Какие партии смогут получить эту привилегию? Среди оппозиции наблюдаются явные расколы. Это видно по количеству выдвижений и по несогласованности позиций. Поэтому сутолока во многих округах уже заметна, и она говорит о том, что оппозиционеры преследует интересы собственных групп и объединяться будут с трудом. Что будет выгодно лояльному пулу. Формат предварительного голосования говорит о том, что кампания со стороны лояльного пула [кандидатов связанных с партией «Единая Россия»] будет не фрагментированной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три округа Москвы примут участие в эксперименте по созданию цифровых участков для голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Как заявил заместитель председателя Общественной палаты города Алексей Венедиктов, выборы трёх экспериментальных округов могут начаться уже 3 июня. Те округа, где большинство жителей выразит желание проголосовать по новой системе, будут отобраны Мосгоризбиркомом. Голосование пройдёт на портале «Активный гражданин».

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